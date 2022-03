TCE ‘segura’ aposentadorias há mais de 5 anos

MP afirma que existem 196 pedidos em trâmite há vários anos, e que é preciso obedecer jurisprudência do STF. Foto: TCE/Ascom

Por SELES NAFES

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) está sendo pressionado pelo Ministério Público do Estado a homologar aposentadorias de servidores que estão paradas. Algumas aguardam pela conclusão do processo há vários anos.

Em recomendação expedida pela procuradora-geral Ivana Cei, no último dia 4 de março, o MP diz que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), criada a partir do julgamento de um processo originado no Rio Grande do Sul, determina a homologação de aposentadorias que estejam em trâmite há mais de cinco anos.

Segundo levantamento feito pelo próprio TCE, a pedido do MP, existem pendentes 196 processos de aposentadoria. Além disso, 65 pedidos de pensão também estão à espera de análise e despacho.

Procurado, o TCE ainda não se posicionou publicamente a respeito do assunto. O MP adverte que a recomendação é uma ferramenta importante para evitar ações judiciais.