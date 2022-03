Ouça a bela lição a partir do capítulo 18 de Êxodo

Compartilhamentos

Bom dia! Moisés foi aconselhado por seu sogro, Jetro, sobre como administrar o povo. E ele acatou a sugestão que era de delegar tarefas a líderes. O sogro chegou trazendo alívio em forma de conselho, além dos dois filhos de Moisés, cujos os nomes tinham significados que revelam muito sobre a mente do líder israelita. Ouça a análise do capítulo 18 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (22).