Tiroteio entre membros da mesma facção deixa dois mortos em Santana

Duplo homicídio ocorreu na Comunidade do Ambrósio, em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois jovens que integravam uma organização criminosa morreram em um tiroteio ocorrido na tarde de terça-feira (15), numa área de pontes da Comunidade do Ambrósio, em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

Rafael Lobato dos Santos, de 18 anos, e Lucas Santos Marques, de 21, ainda foram socorridos pelo Samu, mas já chegaram sem vida no Hospital Estadual da cidade. Segundo a polícia, eles e outro bandido trocavam tiros dentro da comunidade.

O delegado Felipe Rodrigues, da 1ª DP, busca por um terceiro atirador, que teria disparado na cabeça de Lucas e fugido com as armas utilizadas no confronto.

Esse suspeito seria comparsa de Rafael. Ambos teriam armado uma emboscada para matar Lucas, mas ele também estava armado e revidou, iniciando uma intensa troca de tiros entre os três.

Lucas morreu, mas levou um com ele. Foi assim que a polícia definiu o caso. O jovem teria sido atraído para o local com a promessa de que seria para planejar um assalto.

E a ordem para matá-lo teria partido da facção que ele integrava, a motivação para a execução ainda é desconhecida da polícia.

“As armas não foram encontradas. Tudo indica que esse terceiro elemento recolheu e as levou. Rafael e o terceiro suspeito são moradores da Baixada do Ambrósio. O Lucas chegou de moto ao local, atraído pela promessa de arquitetar um roubo”, reforçou o delegado Felipe Rodrigues, que investiga o caso.