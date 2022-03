Toda dádiva vem de Deus; OUÇA

Ouça a análise do capítulo 10 de Êxodo

Bom dia! Moisés e Arão continuaram a peleja psicológica e espiritual contra o faraó, advertindo que se o povo não fosse libertado, uma nuvem de gafanhotos devoraria tudo o que havia sobrado da chuva de pedras. Os insetos vieram, o faraó fingiu concordar com a libertação, e depois que os gafanhotos foram embora ele recuou. Haveria ainda outra praga, as trevas. O Egito ignorava uma dádiva passada concedida por Deus. Ouça a análise do capítulo 10 de Êxodo, com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima segunda (14).