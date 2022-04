Transição entre empresas afeta coleta de lixo em Macapá

Em alguns bairros, Terraplena teria suspendido a coleta antes do fim do contrato

Por ANDRÉ SILVA

A coleta de lixo doméstico tem falhado em Macapá, exatamente na transição entre a empresa que deixa o contrato e a nova firma assume o serviço. O contrato atual vence apenas em 1º de abril, mas, em alguns bairros, a coleta foi afetada há pelo menos duas semanas.

À espera dos garis, o lixo se acumula na frente das casas atraindo urubus, pragas e cachorros que rasgam os sacos e espalham a sujeira. Edileuza Maria, de 32 anos, moradora do Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá, disse que há 15 dias o lixo dela não é recolhido.

Para reduzir o incômodo agravado pela ação dos cachorros, ela e outros vizinhos depositam os resíduos em um lixeira improvisada na esquina.

“A gente faz nossa parte, né? Mas aí vêm esses cachorros e rasgam tudo. Quando o serviço está certo, passando no dia certo, não dá tempo dos cachorros fazerem essa festa aí”, reclamou a moradora.

O aposentado Calisto Amaral, de 65 anos, mora há 13 anos no Infraero II, também na zona norte. Ele disse que foram raras as vezes em que o ‘lixeiro’ deixou de passar, mas quando isso acontece ninguém suporta o mau cheiro.

“Sempre foi regular, agora que tá assim. Pior que o cachorro rasga tudo e eu tento sempre colocar no alto, mas os outros vizinhos nem ligam pra isso. Os cachorros e urubus fazem a festa” reclamou o aposentado. Nas redes sociais, também há muitos relatos sobre o atraso na coleta.

A empresa que fazia a coleta de lixo em Macapá, a Terraplena, operava no município há 10 anos. e deveria continuar o serviço até a entrada definitiva da nova empresa, a Reclice. Os 14 veículos da nova empresa foram apresentados esta semana pelo prefeito Dr Furlan (Cidadania).

Procurada, a PMM informou que a nova empresa iniciará as operações no próximo dia 2, começando pela zona norte. No dia 3, na zona sul da cidade. E garantiu ainda que até o dia 5 “o serviço de coleta e transporte de lixo domiciliar será regularizado na cidade de Macapá”.