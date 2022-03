Complexo industrial da TW Forest é operado por mais de 200 profissionais seguindo rigorosos padrões da legislação ambiental

Nota do EDITOR

O Portal SelesNafes.Com esteve no complexo industrial da TW Forest e acompanhou as principais etapas do processo de beneficiamento da madeira certificada e retirada da Floresta Estadual do Amapá (Flota), no município de Mazagão, num processo que deixa a floresta em pé e ainda ajuda na multiplicação da flora. Assista no quadro SNTV.