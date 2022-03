Única mulher a comandar o MP 4 vezes, Ivana Cei amplia investimento em infraestrutura

A procuradora-geral do MP teve a gestão lembrada neste Dia Internacional da Mulher

O Ministério Público do Amapá fez um balanço, neste Dia Internacional da Mulher, sobre o primeiro ano do atual mandato da procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei. Ela é a única mulher do estado a comandar o MP por quatro mandatos, desafio que ficou ainda maior durante a pandemia de covid-19.

Capacidade de dialogar com outras instituições, aproximação com a comunidade e reestruturação de setores de investigação do MP são apontados como algumas das principais características da procuradora, que não foi a primeira mulher a comandar o MP do Amapá. Antes dela, no fim da década de 1990, a instituição foi chefiada pela procuradora Raimunda Clara Picanço, que ainda está na ativa.

Reeleita no ano passado para chefiar o Ministério Público até 2023, Ivana ampliou o programa de Gestão de Pessoas que visa promover ambiente saudável de trabalho aos servidores, seguindo uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Nesse esforço, ela decidiu investir em infraestrutura.

Enquanto não terminam as obras da 3ª etapa do prédio da Procuradoria-Geral, as promotorias Criminais e de Família foram transferidas para um andar do novo prédio da Federação do Comércio (Fecomércio). Espaços também foram reestruturados nas promotorias de Santana e Complexo Cidadão da Zona Sul, com áreas de alimentação mais adequadas. Uma nova Promotoria de Justiça também foi erguida no município de Pedra Branca do Amapari.

Para realizar esses e outros investimentos, o MP sob a gestão de Ivana também intensificou captação de recursos fora de seu próprio o orçamento por meio de emendas parlamentares e convênios com o Ministério da Justiça. Com isso, foi possível modernizar 60% do parque tecnológico, aquisição de veículos e outros equipamentos em todos os municípios.

Em abril de 2021, Ivana Cei, foi aclamada presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).