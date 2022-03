Veja o calendário de vacinação nas escolas de Macapá e Santana

O foco da estratégia é imunizar crianças e adolescentes, mas a comunidade em geral também pode ser atendida.

Iniciou esta semana e prossegue até o mês de abril a oferta de vacinação em escolas estaduais de Macapá e Santana. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra covid-19 e outras doenças principalmente no público abaixo de 18 anos, devido ao retorno das aulas, mas a comunidade em geral também pode ser atendida.

Estão disponíveis imunizantes contra covid-19, vacinas tríplice viral, para o público de 6 meses a 59 anos de idade; Meningo ACWY para crianças de 11 a 12 anos e vacina contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.

A ação é do Governo do Amapá, com vacinadores da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). Alunos, funcionários das escolas e a comunidade em geral podem receber os imunizantes, desde que apresentem documento com foto e cartão de vacina. As crianças precisam apresentar um termo de autorização assinado pelos pais.

Confira o cronograma de unidades de ensino:

Macapá

23 e 24 de março:

E. ALEXANDRE VAZ TAVARES

E. TIRANDENTES

E. CECÍLIA PINTO

E. MARLY MARIA DE SOUZA DA SILVA

E. GOVIVANHOÉ GONÇALVES MARTINS

25 e 28 de março:

E. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

E ANTÔNIO CASTRO MONTEIRO

E. DR. COARACY NUNES

E. PRINCESA IZABEL

E. MÁRIO DAVID ANDREAZZA

29 a 30 de março:

E. SERAFINI COSTAPERÁRIA

E. SÃO JOSÉ

E. ANTÔNIO JOÃO

E. LUCIMAR AMORAS DEL CASTILLO

E. ANTÔNIO MESSIAS

E. MARIA MERIAM DOS S. C. FERNANDES

31 de março a 1º de abril:

E. ARACARY CORREA ALVES

E. CEJA PROF. PAULO MELO

E. ANTÔNIO CORDEIRO PONTES

E. SANTUÁRIO DO PERPÉTUO SOCORRO

E. DOM JOSÉ MARITANO

E. JOSÉ BONIFÁCIO (Curiaú)

E. BRASIL NOVO

E. MARIA MÃE DE DEUS

E. SILVIO CAMILO

4 a 5 de abril:

E. PROFª MARIA DE NAZARÉ P. VASCONCELOS

E. RAIMUNDA DULCINÉIA MONTEIRO DA SILVA

E. NANCI NINA COSTA

E. EDU. POP. PAULO FREIRE

E. PROFª DARCY RIBEIRO

E. PROFª MARIA CAVALCANTE DE A. PICANÇO

E. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

E. ONEIDE PINTO LIMA

E. ROBERTO JOSÉ DE MORAES DE CASTRO

6 a 7 de abril:

E. DOM ARÍSTIDES PIRÓVANO

E. PROFª BENIGNA MOREIRA DE SOUZA

E. MARGARIDA ROCHA DA COSTA

E. ARACY MIRANDA DE MONT’ALVERNE

E. COELHO NETO

E. JOSEFA JUCILEIDE AMORAS COLARES

E. PROFª PREDICANDA AMORIM LOPES

E. SANTA MARIA

E. PROFª HELENISE WALMIRA D. SANTOS SANTOS

8 a 11 de abril:

E. LAGOA DOS ÍNDIOS

E. JOÃO PIAMATRA

E. MÃE ANGÉLICA

E. PROF. IRINEY DA GAMA PAES

E. PROFª NELITA ROCHA BRITO DIAS

E. DEUZUITE CAVALCANTE

Santana

21 a 22 de março:

E. DENISE DE MELO VASCONCELOS

PADRE SIMÃO CORRIDORI

RODOVAL BORGES

SÃO BENTO

23 e 24 de março:

E. MARIA CATARINA DANTAS

E. ANTÔNIO JANUÁRIO PEREIRA

E. WALDECY CÔRREA FERREIRA

25 e 28 de março:

E. FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO

E. ALMIRANTE BARROSO

E. FOZ DO MATAPI

E. OSVALDINA FERREIRA DA SILVA

29 a 30 de março:

E. EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR

E. ESTIZANETE VICTOR.