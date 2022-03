Vereador de Macapá é indiciado por abuso sexual de menino de 6 anos

O acusado é o vereador Zeca Abdon (PP), de 75 anos

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O vereador de Macapá, Zeca Abdon (PP), de 75 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá nesta sexta-feira (18) por estupro de vulnerável. Ele é acusado de abusar sexualmente de um menino de apenas 6 anos. O crime teria ocorrido no dia 29 de julho de 2021, na casa do político.

A denúncia foi feita pelos pais da vítima. Na época, uma testemunha afirmou ter visto a criança, que é de uma família vizinha do vereador, saindo chorando da casa de Abdon. O inquérito foi concluído esta semana pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Segundo o delegado Ronaldo Entringe, foi representado junto ao Ministério Público o pedido pela produção antecipada de provas. A criança prestou esclarecimentos mediante depoimento especial em juízo na presença de psicóloga, advogados, juiz e promotor, quando afirmou que o vereador tirou sua roupa e introduziu o dedo em seu ânus.

“O caso retornou pra delegacia com indício de que realmente ocorreu o abuso sexual. Em juízo, a criança disse que estava brincando na casa desse vereador, que ele levou a criança para o seu quarto, lá despiu a criança, tirou a roupa e praticou ato libidinoso”, detalha Entringe.

A testemunha ocular foi ouvida na delegacia, assim como o vereador que negou os fatos dizendo que “tinha muita gente na casa e nada aconteceu”.

Agora o caso será remetido ao Mistério Público para oferecer denúncia ou não. O delegado disse que existia uma questão de confiança entre as famílias e orientou os pais a ficarem atentos com os filhos tanto dentro, como fora de casa.

A assessoria do parlamentar informou que ele irá se pronunciar publicamente numa entrevista.