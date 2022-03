Vereadores rejeitam título de Cidadã de Macapá para Damares

Proposta foi rejeitada por 19 votos a 4

Por SELES NAFES

Com apenas 4 votos a favor, a Câmara Municipal de Macapá rejeitou, nesta quinta-feira (31), o projeto de lei que concederia o Título de Cidadã Macapaense à ministra Damares Alves, que deverá estar na capital hoje a tarde.

Os vereadores que votaram a favor da honraria foram: Alexandre Azevedo (PP), Luany Favacho (Pros), Carlos Murilo (PL) e Karlysson Rebouça (PRTB), autor da proposta. No entanto, eles acabaram sendo derrotados pelos outros 19 parlamentares.

Impedimento no regimento e uma brincadeira da ministra nas redes sociais, interpretada como desrespeito à população do Amapá, foram determinantes para a derrota do projeto.

“Não tem alcance regimental. É a maior comenda do município e tem que ser entregue na data do aniversário da cidade (4 de fevereiro). Não há nada de reconhecido no trabalho dela em favor de Macapá e consideramos o tom jocoso quando ela se referiu aos amapaenses como ‘indiozinhos’, demonstrando total desrespeito com nossa gente”, explicou o vereador Dudu Tavares (PDT).

Damares, que nunca cumpriu agenda oficial no Amapá, veio para um ato político onde deverá anunciar a desistência de concorrer ao Senado pelo Amapá. Ela deverá anunciar a pré-candidatura do pastor Guaracy Júnior (PTB).