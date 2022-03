Viaduto: Com fundação na reta final, tráfego na Duca Serra terá nova intervenção

Base da fundação deve terminar em duas semanas

A Secretaria de Transportes do Amapá (Setap) e o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) estudam meios para dar fluidez ao trânsito no trecho da Rodovia Duca Serra onde está sendo construído o Viaduto da Integração, alça de ligação com a Rodovia Norte-Sul.

Com a obra adiantada em mais de dois meses, será necessária uma nova intervenção no tráfego de veículos, já que a próxima fase será a colocação das vigas de concreto que sustentarão o tabuleiro do viaduto.

Ao todo, a base do viaduto terá 64 estacas de metal que somam 120 toneladas. A previsão é de que elas sejam colocadas até o fim do mês, quando começará a nova etapa com as vigas de concreto.

Pelos próximos seis meses, prazo previsto de duração da obra de interligação, haverá intervenções no tráfego. Uma das alternativas é a criação de vias alternativas; fechamento da Rodovia Norte/Sul (atualmente liberada para o tráfego); e proibição de circulação de veículos pesados em horários de pico. Também já foi definido que o desvio já ativo será usado nas duas mãos.

“Pretendemos erguer a estrutura o mais breve possível para que o fluxo no trânsito volte ao normal e os veículos possam transitar já por cima do viaduto”, explicou o secretário de Transportes, Benedito Conceição.

O viaduto terá quatro pistas com capacidade de suportar 100 mil veículos por dia. O custo da obra é de R$ 93,3 milhões, sendo que R$ 22 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB). Outro elevado será construído no eixo de ligação da Norte-Sul.