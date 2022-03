Viaturas da Guarda Municipal com menos de três anos de uso estão paradas

Equipe técnica não teria dado continuidade ao contrato de manutenção das viaturas

Por ANDRÉ SILVA

Das 11 viaturas utilizadas pela Guarda Civil Metropolitana de Macapá (GCMM) para serviços operacionais, oito estão paradas por falta de manutenção.

Fontes de dentro da corporação afirmam que a equipe técnica que geria os contratos com a empresa responsável por manter os veículos rodando foi toda exonerada, o que afetou a continuidade da prestação dos serviços.

O Portal SN.com apurou que as oito viaturas foram adquiridas em convênio com o Governo Federal, por meio do programa Calha Norte em 2021. Para não perder a garantia de fábrica, a Guarda firmou contrato de manutenção até 2023 com a fornecedora dos veículos.

As viaturas paradas são da Defesa Civil, Canil, Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e Grupamento de Controle de Trânsito (GCT). Além delas, estão parados, também, o ônibus utilizado para monitoramento da cidade e mais dois carros que são utilizados para fiscalização predial, que não estão contemplados no contrato de manutenção, porque foram comprados em outra ocasião.

As fontes revelaram, ainda, que a equipe técnica que assumiu o gerenciamento dos contratos de manutenção não soube empenhar o serviço da empresa. Por isso, os reparos não foram feitos.

Alguns desses veículos estão estacionados dentro do pátio do comando da GCMM. Outros estão do lado de fora, pegando chuva e sol.

Atualmente, a corporação conta com uma frota de 33 veículos, mas nem todos estão rodando. Muitos já estão bastante velhos.

A reportagem entrou em contato com o comando da Guarda e com a Prefeitura Municipal de Macapá, mas até o fechamento desta matéria não teve resposta.