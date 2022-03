Visto como possível 3ª via, Jesus diz que economia precisa dominar campanha

Parlamentar ligado ao setor produtivo conversou sobre o tema no SNTV

Por SELES NAFES

A quase certa polarização da campanha pelo governo do Estado entre Clécio (Solidariedade) e Jaime (Pros) tem fomentado a movimentação de forças para viabilizar uma 3ª via nessa disputa. Este cenário tem obrigado o governador Waldez Góes (PDT) a avaliar se lançará um nome do governo ou se apoiará um dos pré-candidatos já posicionados. Internamente, no entanto, há nomes como do deputado estadual Jesus Pontes, hoje no PTC, mas que deve migrar para o PDT.

Comentando sobre o assunto, o parlamentar (que é ligado ao setor produtivo), disse que a campanha precisa se debruçar necessariamente sobre economia, tema que para ele tem sido deixado de lado em campanhas passadas.