FIM DO MISTÉRIO

Após seis dias caminhando na floresta e se alimentando de ovos de pássaros, os agricultores conseguiram pedir ajuda a ribeirinhos

Por ANDRÉ SILVA

Os irmãos agricultores que estavam desaparecidos há uma semana reapareceram nesta sexta-feira (25), no fim do dia. Eles caminharam por dias até chegar às margens do Rio Vila Nova, extremidade do município de Porto Grande, onde foram socorridos por ribeirinhos. Eles disseram que sobreviveram a base de ovos de pássaros e água de igarapé.

João Batista Veridiano, de 49 anos, e Lopes da Silva, de 47, estavam desaparecidos desde o último sábado (19), quando se perderam ao entrar na floresta da comunidade de Piaçacá, em Porto Grande, para apanhar frutos. O Corpo de Bombeiros, familiares e amigos formaram grupos de busca e passaram a procurar pistas que levassem aos irmãos.

Eles chegaram a encontrar um pedaço de tecido que poderia ser da camisa de um deles, além de rastros de botas, pés descalços e vestígios de um abrigo.

Lailton Tenório, que é enteado do João Batista, contou ao Portal SN que os homens caminharam durante seis dias até chegar às margens do Rio Vila Nova. O lugar é muito frequentado por famílias que coletam açaí na floresta.

A região é bem afastada da sede do município. Segundo o Lailton, eles chegaram nos limites de Porto Grande e seguiam em direção a Mazagão.

“Quando eles ouviram o barulho de motor começaram a gritar. Eles estavam bem na margem do rio então dava para as pessoas que estavam na rabeta escutar (os gritos). Os caras desligaram o motor e começaram a dizer para eles irem até o barco. Levaram eles para casa de uma mulher que divulgou eles no Facebook. Não sei o nome agora dela; deram roupa, água e comida”, relatou o enteado.

Depois de terem se alimentado, os irmãos pediram as pessoas que os acharam que os levassem até uma fazenda próximo a localidade onde moram. De lá, eles pegaram carona com dois motociclistas até a casa de João Batista. Um vídeo mostra o momento exato que eles chegam em casa e se reencontraram com os familiares e amigos.

Equipes de buscas do CBM estavam no local no momento da chegada e fizeram os primeiros atendimentos das vítimas.