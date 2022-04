A adoração artificial

Ouça a análise do capítulo 38 de Êxodo e tenha uma ótima

Bom dia! Os sacerdotes e sumo-sacerdotes eram os únicos autorizados a entrar no Santo e no Santíssimo, os dois locais mais sagrados do tabernáculo projetado por Deus para a adoração no deserto. No entanto, em muitos cultos modernos de hoje há muito artificialidade nas celebrações e até na comunicação entre o fiel e Deus acaba sendo rasa. Ouça a análise do capítulo 38 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima segunda-feira (11).