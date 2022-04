Chegamos ao capítulo 4 de Levítico

Bom dia! Muitos possuem pecados “inconfessáveis”, mantidos em segredo. Contudo, não é possível ocultar nada de Deus. A ignorância também não justifica o erro, pois é possível saber mais sobre Seus Mandatos, orientações…Ele preparou um mediador, Jesus. Ouça a análise do capítulo 4 de Levítico com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana de trabalho.