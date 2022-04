Ouça a análise do capítulo 32 de Êxodo

Compartilhamentos

Bom dia! Quando estavam no Egito, os israelitas adoravam deuses relacionados à natureza, idolatrando o sol, a lua e outros elementos. O bezerro de ouro representava várias divindades, assim como uma vaca e outras imagens em celebrações que se baseavam em orgias e outras condutas. Ao serem libertados, os hebreus foram apresentados ao único Deus. Ouça a análise do capítulo 32 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima terça-feira (5).