Adolescente de 14 anos é flagrado com arma usada em roubo a residência

O crime ocorreu no mês de janeiro na zona norte de Macapá

Um jovem de apenas 14 anos foi flagrado com uma arma de fogo e uma réplica de pistola que teriam sido usadas por ele para um roubo à residência ocorrido dois meses atrás na zona norte de Macapá.

Ele foi apreendido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munição por agentes da Delegacia Especializada em Investigações de Atos Infracionais (DEIAI), na manhã dessa sexta-feira (1).

De acordo com delegado Marko Scaliso, na madrugada do dia 30 de janeiro, o adolescente, em companhia de outros três comparsas, todos armados, entraram em uma residência localizada no Bairro Açaí. De lá, levaram vários objetos das vítimas, como eletroeletrônicos e joias, no carro da família.

A quadrilha permaneceu por, aproximadamente, duas horas no interior da residência. Neste tempo, os bandidos mantiveram o casal proprietário do imóvel e duas crianças sob a mira das armas e ameaças de morte.

Após investigações, foi possível identificar dois deles: um adulto, que já foi indiciado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), o adolescente apreendido hoje. Outros dois seguem ainda sem identificação.

Segundo Skaliso, o jovem já estava com mandado de busca e apreensão e ordem de internação provisória por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

“Na data de hoje, fomos cumprir o mandado de internação, momento em que encontramos no interior do quarto do adolescente: uma arma de fogo calibre .38 com uma munição deflagrada e um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Por isso, o adolescente foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo ao crime posse de arma de fogo”, explicou o delegado.

O adolescente será encaminhado para o Centro de Internação Provisória (CIP), na zona sul de Macapá.