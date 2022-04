Adolescente suspeito de roubo morre após trocar tiros com militares

Confronto ocorreu no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente suspeito de ter participado de um roubo ocorrido momentos antes de tentar fugir de uma abordagem da polícia morreu baleado na noite deste domingo (3), durante confronto com militares do 2º Batalhão, no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, Guilherme Menezes, de 16 anos, e um comparsa estariam, por volta de 21h30, numa bicicleta em fuga quando desobedeceram à ordem de abordagem. A bicicleta em que eles estavam foi abandonada em via pública. Um terceiro comparsa também teria sido visto e conseguiu escapar.

Já o adolescente teria corrido para os fundos de uma oficina e, de lá, atirado contra os policiais, que revidaram e ele foi atingido. Guilherme Menezes morreu antes da chegada do Samu.

O oficial de operações, capitão Jonas Santos, apurou que os policiais patrulhavam a região quando foram parados por um morador, que apontou que a dupla havia acabado de ter roubado uma pessoa.

Na sequência, os suspeitos apontados como autores do crime foram localizados, foi quando ocorreu a tentativa de abordagem que terminou em troca de tiros.

Com Guilherme foram encontrados um revólver com 3 munições deflagradas e duas intactas, além de um celular.

“Sabemos que havia mais dois indivíduos com o menor, eles são suspeitos de outros roubos ocorridos nas proximidades dessa área”, comentou o oficial.