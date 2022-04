Amapá conquista 5 ouros e vagas para o mundial de luta olímpica

Competição foi realizada em Macapá e terminou ontem (11)

Além de mostrar capacidade para sediar eventos esportivos nacionais, o Amapá encerrou sua participação na Seletiva Gymnasiade com 5 medalhas de ouro na luta olímpica (wrestling) e cinco de bronze no taekwondo. O evento, realizado no Avertino Ramos, em Macapá, terminou ontem (11).

A competição reuniu mais de 500 atletas de todo o Brasil nas modalidades de taekwondo e wrestling. Na luta olímpica, a briga era por vagas na Seleção Brasileira Escolar que vai para França, em maio.

Os medalhistas de ouro na luta olímpica foram: Leandra Figueiredo, Marcus Alencar, Ruan Figueiredo, José Hailton e José Pureza. Ana Beatriz e Ingridy do Nascimento ficaram com o bronze.

No taekwondo foram três bronzes. Confira

“Estou muito emocionada porque isso é fruto de muito trabalho preparação e confiança do Governo do Estado, da Sedel e da minha equipe. Não é fácil ser atleta e eles tiveram muitos problemas, mas mostraram aqui no Avertino Ramos a força que o Amapá tem na luta olímpica. Agora vamos festejar e depois focar novamente nos treinos porque temos condições de fazermos bonito na França”, comemorou emocionada a técnica da seleção amapaense de wrestling, Márcia Costa.

Foi é a primeira vez que o Amapá recebeu o Gymnasiade, promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). A estrutura organizada pelo governo do Amapá envolveu 200 profissionais na segurança e assistência à saúde, além do transporte entre hotéis, ginásio e aeroporto.