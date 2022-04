Amapá inicia vacinação contra Influenza e Sarampo

Campanha inicia nesta segunda-feira, 4 de abril.

A 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza, que este ano vai acontecer em conjunto com a 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, inicia nesta segunda-feira (4), em todo o país. A ação permanece até 3 de junho.

No Amapá, o dia D da campanha acontece no dia 30 de abril. A distribuição de vacinas começa já nesta semana, de acordo com cronograma de entrega.

Ao todo, são 250.645 pessoas a serem alcançadas entre os públicos-alvos. A meta é atingir 90% de cobertura vacinal contra a Influenza. Os lotes serão enviados aos estados brasileiros de acordo com cronograma do Ministério da Saúde.

Em relação aos grupos prioritários, a campanha contra a influenza deve atender idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e/ou condições clínicas especiais, além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

Já para o sarampo, o público-alvo é composto por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, que somam 69.950 pessoas em todo o Amapá. A meta é imunizar pelo menos 95% desse público com as duas doses.

Também será atualizada a situação vacinal de trabalhadores da saúde, que no estado somam 18.538 pessoas.