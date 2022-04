Ao voltar da igreja, família é atropelada por jovem embriagado e sem CNH

Caso aconteceu na Rua Maria Marola Gato, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma família foi atropelada por um motorista embriagado logo depois de participar do culto de celebração ao Domingo de Ramos (10) na igreja onde o carpinteiro Edlei Ferreira Veiga, de 42 anos, congrega com sua esposa e três filhos.

O caso ocorreu na Rua Maria Marola Gato, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento, às 21h44.

Nas imagens, é possível ver que os dois filhos dele caminhavam um pouco à frente. Mais atrás, Edlei vinha com a esposa e um outro filho.

De repente, surge um carro em alta velocidade e atinge a família. O carpinteiro ficou preso embaixo do automóvel e foi arrastado por alguns metros. O filho dele também ficou ferido, principalmente na região da cabeça e das costas. Já a esposa, empurrada pelo impacto, caiu na calçada e sofreu apenas arranhões.

Ao ouvir o barulho do impacto, os filhos do carpinteiro que estavam mais à frente retornaram, desesperados. Um deles pulou em cima do veículo do infrator, com o intuito de pará-lo.

O quadro mais delicado é do carpinteiro. Foi necessário que pessoas da comunidade levantassem o carro para tirar Edlei de baixo do veículo. Ele e sua a família tinham acabado de distribuir a ceia e sair da igreja quando tudo ocorreu.

“Foi uma cena muito feia, foi tudo muito triste. Meu tio e sua família são, há muito tempo, da igreja. Aí, uma pessoa dessa sai para beber e dirige um carro colocando a vida de outras pessoas em risco. Meu tio se bateu muito. Tá precisando de um leito de UTI, que não tem no HE. Sofreu traumatismo. Fez cirurgia de barriga aberta. Ele que sustenta a família, agora sofre no hospital”, detalhou a sobrinha Iraene Ferreira.

Embriagado e sem CNH

Eugênio Rodrigues da Silva Neto, de 21 anos, que dirigia o Citroën, de cor cinza, foi detido por populares. Houve princípio de linchamento, mas militares do 1° Batalhão da PM, com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), impediram.

Eugênio foi autuado por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação e sob efeito de álcool. O automóvel também estava irregular, sem licenciamento.