Após 2 anos, ciclo do Marabaixo terá público com exigência de vacina

Também haverá debate transmitido pelas redes sociais

O Bairro Santa Rita, a antiga Favela, vai abrir neste sábado (16) o ciclo do Marabaixo, a maior manifestação cultural do Amapá. Será a primeira vez em dois anos que a festa terá a participação do público. No entanto, só poderá participar do evento quem apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19.

A abertura será às 17h, no Barracão da Tia Gertrudes, na Avenida Duque de Caxias, 1203. O evento segue o calendário da Igreja Católica e festeja a Santíssima Trindade, encerrando no dia 19 de junho (Corpus Christi).

Além da comprovação da vacina, outro cuidado adotado pelos organizadores foi a realização de uma live para transmitir a festa e um debate batizado de “Live dos Barracões”. O tema será o “Ciclo do Marabaixo, valorizando o Patrimônio Imaterial do Amapá 2022”. A transmissão ocorrerá pelas redes sociais do grupo Berço do Marabaixo.

O Marabaixo foi levado para a Favela por Gertrudes Saturnino de Loureiro durante a grande transferência de famílias negras que moravam na orla de Macapá para outros bairros, como o Laguinho e a Favela, por ordem do governo do território.

No Santa Rita, a festa virou tradição mantida pelos descendentes de Gertrudes.

“Depois de dois anos sem a realização das atividades presenciais do ciclo do Marabaixo, 2022 será um ano de reencontros e agradecimentos à Santíssima Trindade e ao Divino Espírito Santo pelas batalhas vencidas e de um recomeço para todos nós. Temos que manter viva essa tradição dos nossos antepassados e preservar a memória de nossa gente que ajudou a construir nossa Macapá nos deixando a responsabilidade de darmos continuidade a este momento que une a nossa fé e a cultura”, diz Valdinete Costa, neta de Gertrudes e festeira do ciclo do Marabaixo.

Além dos dois bairros, o ciclo também é realizado em Campina Grande, na região do Curiaú, zona rural de Macapá.