Após 72 horas, Macapá registra 1 caso de covid-19

O caso na capital foi o único do Estado do Amapá nesta segunda-feira.

Após três dias sem registrar novos casos, a capital, Macapá, confirmou uma nova infecção por coronavírus nesta segunda-feira (18), segundo boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de covid-19 no estado.

O último registro havia sido na sexta-feira (15), quando 5 casos foram confirmados em todo o estado, sendo 4 em Macapá e 1 em Santana. O caso em Macapá foi o único do estado nesta segunda.

Desde que a pandemia começou, em março de 2020, são 160.370 casos confirmados, Macapá concentra o maior número com 82.714 infectados. Atualmente, apenas 5 amostras estão em análise laboratorial.

O boletim desta segunda-feira também não tem registro de mortes por covid-19. Assim, o Amapá permanece com 2.128 óbitos nos 16 municípios. (Macapá: 1.581 / Santana: 224/ Laranjal do Jari: 97 / Mazagão: 26 / Oiapoque: 53 / Pedra Branca do Amapari: 14 / Porto Grande: 30/ Serra do Navio: 5 / Vitória do Jari: 28 / Itaubal: 3 / Tartarugalzinho: 19 / Amapá: 13 / Ferreira Gomes: 7 / Cutias do Araguari: 7 / Calçoene: 15/ Pracuúba: 6).