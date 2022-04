Após ataque a escritório da CEA Equatorial, empresa registra BO

Município a 17 km de Macapá sofre há vários meses com as quedas de tensão.

Por RODRIGO ÍNDIO

O problema da constante falta de energia no município de Santana, a 17 km de Macapá, vem tirando o sossego e a paciência de moradores da segunda cidade mais populosa do Amapá.

As reclamações são constantes, principalmente nas redes sociais. Internautas relatam que chegam a, diariamente, ficar até 24h sem o fornecimento.

No último domingo (10), um caso chamou atenção. Um homem foi flagrado depredando a agência da CEA Equatorial no município, localizada na Rua Ubaldo Figueira, no Bairro Central. O motivo seria justamente essas oscilações de energia.

Vidraças do prédio foram quebradas. O homem também danificou a estrutura externa e um banco que serve como ponto de mototaxistas.

No Facebook, os santanenses divergem sobre a atitude da depredação, mas concordam sobre a deficiência no fornecimento de energia.

Em nota, a CEA Equatorial informou que na noite de domingo houve uma ocorrência de ‘saída’ da Subestação Santana, o que provocou a interrupção no fornecimento de energia nos bairros Paraíso, Fonte Nova, Centro e adjacências.

Segundo a Companhia, o serviço foi normalizado integralmente no início da madrugada desta segunda-feira (11).

“A empresa lamenta os transtornos e reforça que não está medindo esforços para garantir os investimentos necessários para a melhoria da prestação de serviço aos clientes. Em 2022, está previsto o início da construção da Subestação São José, que vai proporcionar uma maior qualidade do fornecimento na região metropolitana”, diz a nota.

A CEA Equatorial disse ainda que em casos de falta de energia, os consumidores precisam entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo número 0800 096 0196.

Sobre a depredação do prédio, a CEA Equatorial registrou Boletim de Ocorrência e destacou que aguarda as providências.