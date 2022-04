Após bilhete em garrafa, tripulantes são achados vivos

Os sobreviventes foram achados numa ilha entre os estados do Amapá e Pará

Por LEONARDO MELO

Depois de muita informação desencontrada, a Marinha confirmou no Twitter que os tripulantes do barco Bom Jesus, desaparecido há quase três semanas, foram encontrados vivos numa ilha entre os estados do Amapá e Pará. Uma equipe do Amapá teria encontrado uma garrafa com um bilhete onde os tripulantes diziam onde estavam.

O texto escrito no dia 9 de abril dizia que eles estavam há 13 dias na Ilha das Flexas (PA) sem comida, e pedia que as famílias fossem avisadas. O bilhete também continha os telefones de parentes.

O barco partiu no dia 24 de março de Santarém tendo como destino Chaves, também no Pará, onde deveria ter chegado no dia 4 de abril. Somente ontem (12) a embarcação e os tripulantes foram considerados oficialmente desaparecidos pela Capitania dos Portos do Amapá, que iniciou as buscas.

Os seis tripulantes foram levados para Belém por um helicóptero Super Cougar da Marinha hoje a tarde. Segundo o site paraense Romanews, a tripulação informou que o barco pegou fogo após uma pane.

Os sobreviventes foram identificados como:

– Antônio Oliveira dos Santos, maquinista mecânico

– Leilane Carla Ferreira Guimarães, cozinheira

– Cristiano de Azevedo Figueira, marinheiro

– Joelson da Silva Costa, responsável pela carga

– Valdeney Dolzanes Reis, Policial Militar

– Conhecido como “Negão”, maquinista