Após horas na fila de drive-thru, motoristas ficam sem vacina em Macapá

A quantidade de doses não foi suficiente para quem esperou por mais de 2 horas na Praça Floriano Peixoto

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Quem procurou vacina no drive thru da Praça Floriano Peixoto, no Bairro do Trem, em Macapá, precisou enfrentar horas na fila para conseguir a dose. Mas, no início da tarde desta segunda-feira (4), o imunizante acabou antes que todos fossem atendidos. A fila chegou a dar volta ao redor da praça.

O autônomo Gervásio Fernandes de Lima Neto, de 33 anos, levou a sogra de 80 anos para tomar a quarta dose da vacina contra covid 19. Ele esperou uma hora e meia na fila até ser informado que não havia mais doses.

“Palhaçada! Muita falta de respeito com o público. Agora vamos ter que procurar outro outro lugar, com fila do tamanho que só Deus sabe, pra vacinar minha sogra”, disse indignado.

Às 14h30min, a técnica em enfermagem Dilma Damasceno, de 66 anos, ainda esperava para ser atendida. Ela chegou por volta do meio-dia também atrás da quarta dose.

“Tô pra não aguentar mais. Eles não estão preparados. Colocam esse posto aqui, mas não dão condição. Tem pouca gente trabalhando. Saí do trabalho direto pra cá e estou quase desmaiando de fome. Eles deveriam ter planejado isso melhor. Tem muita gente esperando aí e se sentindo mal. Isso está um terror!”, protestou a técnica.

O Portal SelesNafes.Com apurou que no driver thru estavam trabalhando apenas voluntários e estagiários, e não havia nenhum funcionário efetivo. Muitos estavam sem almoçar num esforço para tentar diminuir a fila.

A Secretaria de Saúde informou que a vacinação no drive-thru da Praça Floriano Peixoto funciona até às 15h, porém, a vacinação contra a influenza segue até às 17h em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A Secretaria reforçou ainda que a população pode receber o imunizante em dois locais próximos do drive, neste caso a UBS Rubim Aronovitch e Unidade Covid Santa-Inês.

Sobre a equipe de vacinadores deste local, a secretaria informa que a mesma é composta por servidores e voluntários, mas não comentou sobre a falta de doses.