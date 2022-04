Após inspeção, Unimed diz que vai ‘superar dificuldades’

Órgãos de controle fizeram fiscalização no Hospital Central da Cooperativa em Macapá, na segunda-feira.

A Unimed Fama, cooperativa de planos de saúde, se manifestou nesta quarta-feira (13) sobre a fiscalização conjunta do Procon, Ministério Público e Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren) e Medicina (CRM-AP) na última segunda-feira (11).

Após a inspeção no Hospital Central da cooperativa, localizado no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, os órgãos afirmaram que a unidade tem problemas estruturais que impediriam até a realização de cirurgias.

A fiscalização resultou em dois autos, um de notificação e um de constatação. O primeiro notifica o Hospital a apresentar “informação quanto às formas de pagamento e valores dos serviços ofertados” em um prazo de dez dias. O segundo, atesta que “no setor Centro Cirúrgico no ato da fiscalização opera com duas salas abertas para o atendimento e uma sala fechada”, nada mais.

Em nota, a Unimed Fama respondeu que tem como prioridade o bem estar dos seus usuários. Afirmou ainda que é ciente de seus deveres legais e que está à disposição dos órgãos de controle. A instituição admitiu que existem “dificuldades”, mas a ressaltou que a meta é superá-las, com foco na saúde e na manutenção da vida.

Veja nota na íntegra

“Acerca da vistoria que ocorreu no Hospital Central de Macapá, na manhã desta terça-feira (12), realizada pelo PROCON-AP em conjunto com o COREM-AP e Ministério Público Estadual, informamos:

A Unimed Fama é uma empresa regional com atuação nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Tem sob sua responsabilidade milhares de vidas e sua prioridade é e sempre será, o bem estar de seus usuários. Na pandemia de COVID, ainda em curso, não medimos esforços para minimizar os efeitos do vírus, nas famílias assistidas e que são a essência da FAMA.

Somos cientes de nossos deveres legais e estaremos sempre à disposição dos órgãos de controle, como cabe a uma empresa séria e comprometida. As dificuldades existem e nossa meta diária e superá-las, com foco na saúde e na manutenção da vida.

Investimos continuamente em melhorias do Hospital Central de Macapá, onde temos Centro Cirúrgico, Internações, Unidade de Terapia Intensiva, diversas especialidades médicas, além de serviços de atendimento psicossocial, fisioterapia e de imagem. Realizamos anualmente mais 40 mil consultas em nosso Pronto Atendimento – 24h, mais de 2 mil internações e, em média, 1.500 cirurgias, contribuindo significativamente por uma Macapá mais saudável e feliz”.