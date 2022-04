Após obras no Zerão, estreia do Trem no Brasileirão terá público

Problemas na estrutura da arquibancada tinham impedido participação de torcedores na partida do time na Copa do Brasil deste ano. Foto: Reprodução/Facebook

Por ANDRÉ SILVA

Após reparos na estrutura da arquibancada e nas saídas de emergência do Estádio Zerão, o Trem desportivo Clube enfrenta o Rio Branco do Acre pela série D do campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (18), com a presença da torcida.

A ida de público ao estádio havia sido suspensa no último jogo da Locomotiva na partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil, em fevereiro deste ano, depois que uma vistoria do Corpo de Bombeiros Militar detectou a necessidade de obras na arquibancada e na saída de emergência.

A Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel) garantiu que os reparos foram feitos e os torcedores poderão participar do jogo que inicia às 20h15min pelo horário de Brasília.

O Trem vem com o elenco renovado. O clube contratou vinte novos jogadores de outros estados e conta com os atletas que defenderam o clube na última competição.

“Temos novidades. Mudamos quase todos os atletas que competiram na copa do Brasil, trouxemos 20 jogadores de fora e temos mais o elenco daqui. Ao todo temos 35 pessoas no elenco. Agora é outra história. Vamos entrar pra ganhar”, garantiu a presidente do Trem, Socorro Marinho.

Para assistir ao jogo da arquibancada o torcedor tem que estar vacinado. Os ingressos no valor de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, estarão disponíveis na bilheteria do estádio a partir das 18h.