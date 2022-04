Após série de roubos, dupla morre em tiroteio com policiais

Um deles era foragido do Iapen onde cumpria pena por três roubos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens apontados como autores de uma série de roubos na capital amapaense morreram em confronto com policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, na madrugada deste domingo (10), no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, um dos alvos dos assaltantes foi uma mercearia localizada no Bairro Açaí, também na zona norte, de onde foram levados dinheiro do caixa e algumas carteiras de cigarros. O roubo ocorreu na noite deste sábado (9), por volta de 21h35, e a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram que os bandidos utilizaram uma motocicleta com numeração no tanque e nos capacetes roubados horas antes de um mototaxista.

Nas imagens, é possível ver com nitidez o condutor da moto dando apoio do lado de fora, observando o movimento, enquanto o comparsa armado, vestido com camisa do Flamengo, entra na mercearia, rende uma mulher que está no caixa e efetua o roubo.

Os vídeos foram divulgados nas redes sociais e, horas depois, os suspeitos foram localizados pela polícia. O condutor já havia trocado de camisa, mesmo assim foi reconhecido.

Segundo a PM, assim que avistaram a viatura, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, desobedecendo ordem de parada e com o garupa atirando ao menos 4 vezes contra a equipe policial, que revidou e eles acabaram morrendo antes da chegada do Samu.

Com a dupla, foram encontrados 2 revólveres, um deles com 5 munições intactas, e outro com 4 munições deflagradas e 2 intactas. Eles também tinham 2 celulares, uma quantia em dinheiro e 6 carteiras de cigarros roubadas do mercantil.

Um deles foi identificado como Josué Baia Santos. Ele estava cumprindo penas de 16 anos em três processos por roubo, mas estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O comparsa foi identificado apenas pelo suposto primeiro nome de Davi.