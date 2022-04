Aposentado é achado morto com 16 facadas em lago de balneário

Crime ocorreu no balneário Havai, localizada nas margens da rodovia estadual AP-440, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O aposentado José Eugênio de Lima, de 68 anos, foi morto com 16 facadas na tarde de quarta-feira (6), na área do balneário Havai, localizada nas margens da rodovia estadual AP-440, conhecida como Ramal do km-9, na zona oeste de Macapá.

O corpo da vítima foi encontrado por moradores, por volta de 15h30, jogado dentro de um lago artificial.

Um relógio e um cordão com dente de onça que ele usava no momento em que foi atacado não foram levados. Dentro do quarto que era cedido pelo proprietário para ele morar, a polícia encontrou o aparelho celular dele.

O delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios esteve no local, mas ainda não sabe a motivação e nem a autoria do crime. Contudo, a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ainda não está descartada.

“Não foi levado nenhum objeto, mas ainda não estamos descartando nenhuma possibilidade”, reforçou o delegado.

Segundo Dante Ferreira, o caseiro da propriedade escutou barulhos e os cachorros latindo, mas como ele mora numa parte isolada do terreno com esposa e filhos, ficou receoso de sair para averiguar.

“Os criminosos matarem a vítima próximo da sede do balneário e arrastaram o corpo por cerca de 16 metros até o lago. Mais tarde, moradores das redondezas foram pescar nessa lagoa e avistaram o corpo”, contou o delegado.

Segundo a polícia, o balneário não estava funcionando.

José Eugênio morava de favor no local e vivia de sua aposentadoria e de serviços como operador de máquinas pesadas. Recentemente, ele teria dito que havia recebido uma alta quantia proveniente de indenização trabalhista.

“Isso pode ter levado ao homicídio, esse tipo de informação pode levar a esse tipo de crime. Estamos verificando a informação ainda”, ponderou Dante Ferreira.