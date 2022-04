Araguari invade casas de ribeirinhos

Famílias que aparecem nas imagens moram na comunidade do Mira a, aproximadamente 172 km de distância Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Moradores próximos ao reservatório artificial de hidrelétrica tiveram a casa invadida pela água do Rio Araguari

Moradores de uma comunidade ribeirinha do município de Porto Grande, localizada a 102 quilômetros de Macapá, tiveram a casa invadida pela água do Rio Araguari nos últimos dias.

A Defesa Civil do município já está fazendo o cadastro das famílias atingidas e o monitoramento das réguas que medem o nível no rio.

O Movimento dos Atingidos por Barragens, que cuida de questões associadas a pessoas que moram as margens dos rios Araguari e Amapari, onde ficam as Hidrelétricas Cachoeira Caldeirão e Coaracy Nunes, enviou imagens de casas alagadas.

As famílias que aparecem nas imagens moram na comunidade do Mira a, aproximadamente 70 quilômetros de distância da sede do município. Elas moram próximas ao reservatório artificial da HCC e toda vez que chove muito, como aconteceu nas última semana, o reservatório enche e atinge as casas.

Segundo o presidente do MAB, Maroni Atimba, os ribeirinhos que moram nas proximidades do reservatório ainda não tiverm atenção, nem do poder público municipal quanto nem do empreendimento.

“Essas pessoas que são atingidas pelo empreendimento Cachoeira Caldeirão, Não são reconhecidas pela hidrelétrica. E é essa nossa luta, que essas pessoas sejam reconhecidas e que eles deem condições para essas pessoas que foram penalizadas e não foram compensadas”, protestou o Moroni.

Neste sábado (2), ele vai subir o rio para fazer um registro e o levantamento de todas as famílias estão sendo atingidas.

A DC informou, também, que fará o mesmo, mas leva na bagagem cestas básicas além de água e material de higiene para assistir às famílias prejudicadas.

A reportagem tentou entrar em contato com a HCC, mas até o momento não teve retorno das ligações.