Autoridades não confirmam que tripulação desaparecida foi encontrada

A Capitania dos Portos do Amapá procura pela embarcação, que está desaparecida há 20 dias.

O Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) afirmou, no início da noite desta quarta-feira (13), que é fake news a informação de que tripulantes da embarcação Bom Jesus foram achados pela Polícia do Amapá.

A falsa informação de que os navegantes teriam sido achados após a polícia encontrar uma garrafa com uma suposta mensagem de pedido de socorro no Rio Amazonas chegou a ser publicada por sites do Amapá e do Pará, nesta tarde. No entanto, o Portal SN apurou junto ao Ciodes e à Marinha do Brasil que se trata de uma falsa informação.

A Capitania dos Portos do Amapá procura pela embarcação, que está desaparecida há 20 dias. Ela e os tripulantes não forma mais vistos desde o dia 24 de março, quando zarparam de Santarém rumo a Ilha de Chaves, ambos no Pará. Um boletim de ocorrência foi registrado no último dia 11 relatando o desaparecimento.

O caso gerou outras informações que também não foram confirmadas pela Marinha, como a de que a embarcação teria sido sequestrada pelos contratantes do frete e todos os tripulantes haviam sido assassinados. Também a de que o barco tinha como destino o Amapá foi desmentida.

A Capitania dos Portos do Amapá informou nesta tarde que continua as buscas pela embarcação.

A Marinha acionou, na terça-feira (12), o Plano de Busca e Salvamento e encaminhou para o local do desaparecimento um navio da Capitania dos Portos do Amapá para realizar buscas.