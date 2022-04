BR-156: carreta com pedras vira na curva e mata motorista

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Acidente ocorreu a cerca de 345 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma carreta de grande porte virou na rodovia BR-156, a cerca de 345 km da capital do Amapá, e deixou o motorista morto.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (2), por volta de 1h, no KM-583, sentido Macapá/Oiapoque.

A carreta estava carregada de grandes pedras usadas para pavimentação de rodovias, quando perdeu o controle da direção em uma curva vindo a tombar no declive após o acostamento.

Após ser informada por viajantes, uma equipe da PRF se deslocou até o local e achou o condutor, único tripulante e já sem vida.

O corpo dele estava do lado de fora do veículo, ao lado da cabine. A vítima foi identificada como Antônio Henrique Dias Ribeiro, de 18 anos.

Foi chamado um guindaste para pôr novamente a carreta “de pé” e rebocá-la do local do acidente até a capital. Outra máquina também foi usada para retirar parte da carga do acostamento.