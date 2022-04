Canal volta a transbordar e alagar casas e comércios na zona norte

Recorrente, transbordamento do Canal do Jandiá, na zona norte de Macapá, continua atrapalhando o trânsito e dando dor de cabeça para moradores e empreendedores afetados.

Por ANDRÉ SILVA

O Canal do Jandiá, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá, transbordou novamente na tarde desta segunda-feira (18). O recorrente e sazonal problema causa lentidão no trânsito e prejuízos para moradores e comerciantes local.

O perímetro onde a situação é mais crítica fica no início da Rua Mato Grosso, esquina com o Canal, ao lado da Ponte Sérgio Arruda.

O adolescente Alerrandro Willian, de 14 anos, estava sozinho em casa quando a reportagem falou com ele. O jovem relatou que os pais moram na Rua Mato Grosso, próximo à ponte, há mais de 20 anos e todo esse tempo enfrentam a mesma situação. Na parede da garagem da casa ficou a marca de onde a agua alcançou desta vez.

Ele disse que a situação não ocorre apenas durante o dia, mas na madrugada também. Os pais estão elevando o piso da casa para tentar evitar perdas de móveis, como já aconteceu anteriormente.

“Já acordamos de madrugada com a água aqui dentro. O que meus pais têm feito é aumentar o piso da casa para a água não entrar tanto, mas em alguns cômodos isso não adianta”, relatou Alerrandro.

Ao lado da casa do adolescente funciona um estabelecimento comercial tradicional na região, que comercializa cimento. Funcionário do local há quase 20 anos, Rui dos Santos, 41, disse que o proprietário já elevou o piso mais de duas vezes, mas sem sucesso.

“A gente já trabalha aqui há muito tempo, então, já conhece a situação. A gente tenta se precaver, colocando um pallet em cima do outro, pra deixar o cimento no alto. Não molha o cimento, mas água entra. Não tem jeito. É a natureza, né? Se eles não elevarem o nível da rua isso vai sempre acontecer”, reclamou Santos.

João Marcos, de 19 anos, é gerente de uma distribuidora de bebidas que fica no mesmo perímetro. Ele disse que a água sempre entra no estabelecimento.

“Sempre é isso. A gente coloca tudo no alto aqui. Não tem como deixar no chão, apesar de ser latinha, enferruja, e o cliente não quer levar a embalagem suja”, disse o gerente.

Tanto os moradores quanto os comerciantes afirmaram que o problema acontece na maré alta do Rio Amazonas, provê a água do canal. Segundo eles, nesse período do ano, o local chega a transbordar mais vezes que o comum.

O meteorologista Jeferson Vilhena, explicou que o transbordamento é comum nessa época do ano e que pode acontecer praticamente todos os dias, pois o canal recebe influência da maré, das águas da chuva e das fazes da lua.