Capitania dos Portos do Amapá procura embarcação desaparecida há 20 dias

O navio Bom Jesus e sua tripulação estão sumidos desde 24 de março. Embarcação partiu de Santarém, no Pará.

Por ANDRÉ SILVA

A Capitania dos Portos do Amapá enviou equipes de busca e salvamento à procura de ocupantes de uma embarcação desaparecida desde o dia 24 de Março.

As primeiras informações eram de que a embarcação Bom Jesus teria saído da cidade Santarém, no Pará, com destino ao Amapá com cinco tripulantes a bordo.

Mas a informação foi desmentida pela Marinha, que emitiu nota no fim da tarde desta terça-feira(12).

Nela, a corporação diz que a embarcação saiu de Santarém com destino a Chaves, município paraense.

Dias depois, supostos amigos dos desaparecidos passaram a postar nas redes sociais várias especulações, sem comprovação do que teria acontecido com a tripulação.

Uma dessas postagens afirmava que as pessoas que fretaram a embarcação não tinham interesse em desembarcar em Chaves, mas sim obrigar o comandante a levá-los a outro lugar, e, chegando ao destino, teriam assassinado toda a tripulação.

A Marinha, no entanto, não confirma essa informação.

O setor de Relações Públicas do órgão informou que tomou conhecimento do fato nesta terça-feira (12), e mandou equipes de salvamento e busca para a área do desaparecimento.

“A MB acionou o Plano de Busca e Salvamento e encaminhou para o local do desaparecimento um navio da Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) para realizar buscas. A CPAP irá instaurar um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente”, traz a nota.