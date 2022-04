Vamos acompanhar a análise do capítulo 35 de Êxodo

Bom dia! Moisés convocou toda a congregação e reforçou o ensinamento sobre o dia de descanso, o sábado, um presente de Deus para o homem que é chamado para o serviço e também para o descanso. Ouça a análise do capítulo 35 de Êxodo, que trata da construção do tabernáculo seguindo as instruções de Deus, que incluía todas as medidas e até aparência da construção. Tenha uma ótima sexta-feira (8).