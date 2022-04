Colisão entre dois ônibus deixa mais de 20 feridos em Macapá

Choque entre veículos com crianças, adolescentes e adultos ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Dois ônibus, um deles escolar, colidiram em um cruzamento no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, no final da tarde desta quarta-feira (6).

Mais de 20 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, ficam feridas e foram levadas para o Hospital de Emergência do Centro e para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte. Ninguém morreu.

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Manga Rosa com a Rua Bacabeira. O Corpo de Bombeiros e equipes do Samu realizaram o socorro das vítimas.

De acordo com o tenente J. Conceição, do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o motorista do coletivo que pertence à Empresa Capital Morena, relatou que transitava na preferencial quando o ônibus escolar invadiu a pista. Ele ainda tentou evitar o acidente mas não conseguiu.

“Ele avistou o ônibus vindo numa certa velocidade, tentou desfazer a rota, mas não conseguiu e acabaram colidindo e ônibus capotou”, narrou o oficial.

O impacto foi tão forte que um pedaço do transporte escolar ficou na lateral do outro veículo que capotou. Vídeos nas redes sociais deram ideia do estrago provocado pelo acidente.

O motorista do transporte escolar, que não quis se identificar, disse que o cruzamento não está sinalizado, por isso, pensou que a preferencial fosse dele.

Ele não soube dizer ao certo quantas crianças haviam no ônibus. Disse que quando tentou socorrê-las, populares tentaram linchá-lo. Ele transportava alunos da Escola Estadual Maria Cavalcante de Azevedo, que fica nas proximidades

“Não tem sinalização aqui nesse canto. Sorte que eu vinha de vagar”, disse o motorista.

A reportagem foi no cruzamento e constatou que não existe placa, nem sinalização horizontal, informando a preferência.