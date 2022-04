Colisão frontal mata mecânico e deixa professora gravemente ferida

Tragédia ocorreu na manhã deste domingo (17), na Rodovia Duca Serra, nas proximidades do Bairro Coração, Região Metropolitana de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O mecânico Felipe Sousa Sousa, de 29 anos, morreu num grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (17), na Rodovia Duca Serra, nas proximidades do Bairro Coração, Região Metropolitana de Macapá.

O carro Ford Ka que ele dirigia bateu de frente com um veículo sedã, Volkswagen Polo, conduzido pela professora Elaine Cristine Pereira da Silva, de 31 anos.

A colisão aconteceu por volta de 6h, numa reta antes de chegar na curva que corta a estrada de ferro. Com a violência do impacto, o motor do Ford Ka foi sacado da lataria e foi parar no asfalto. Felipe morreu na hora. O corpo dele foi retirado das ferragens pela Polícia Científica.

Já a professora foi socorrida ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Ela prossegue em observação. O estado de saúde dela não foi informado.

De acordo com informações apuradas pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), Felipe seguia para o município de Santana, onde trabalha e mora, a 17 km de Macapá.

Elaine mora, no Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, mas atravessou Santana até a rodovia e transitava no sentido oposto ao de Felipe porque tinha como destino o condomínio Jardim América, que fica às margens da Duca Serra.

O padrasto dela esteve no local do acidente. Ele contou que, de lá do condomínio, a professora entraria num outro carro e seguiria na companhia de parentes para fazer uma prova de concurso no município de Pedra Branca, a 190 km de Macapá.

“A minha esposa, mãe dela, ia fazer prova junto com ela, hoje [domingo (17)] à tarde. Iríamos juntos para Pedra Branca. Quando soubemos do acidente, viemos pra cá. O esposo dela me disse que ela está estável”, contou o padrasto, seu Euro Flexa.

Na delegacia, os militares apresentaram uma arma de fogo legalizada, encontrada no carro de Felipe.