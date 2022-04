Com queda de 99% em novos casos, Amapá faculta uso de máscaras em locais abertos

No último domingo (3) não foram registrados novos casos da doença nem na capital Macapá e nem nos municípios do interior.

O Governo do Amapá decidiu facultar o uso de máscaras em ambientes abertos em todo o Estado depois que dados epidemiológicos confirmaram recuo de 99,03% de novos casos de covid-19 entre os meses de fevereiro e março.

Em locais fechados, como transporte coletivo, ambientes hospitalares e escolas públicas e privadas, o uso continua obrigatório.

A decisão foi baseada na avaliação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), que avaliou o cenário epidemiológico dos primeiros três meses de 2022.

No último domingo, o Amapá não registrou novos casos de covid-19. E na segunda-feira foram apenas dois casos notificados, o que estabelece a tendência de queda apontada no relatório.

O decreto com a nova medida foi assinado pelo governador Waldez Góes (PDT) na noite de segunda-feira (4) e vale até 3 de maio.

O documento prevê ainda o fortalecimento das ações estratégicas de vacinação para todas as faixas etárias, com destaque para crianças de 5 a 11 anos, que possuem uma taxa de 19,41% de cobertura com a primeira dose.

Números

Os números são históricos e apresentam o melhor cenário epidemiológico desde o início da pandemia.

A curva de tendência do Estado está em queda há cinco semanas consecutivas, com média de casos confirmados abaixo de 100. A última semana epidemiológica analisada – de 27 de março a 2 de abril – se mostrou a melhor desde o início da crise sanitária, com o número recorde de 20 casos confirmados no período.

Em relação aos meses, em janeiro foram contabilizados 24.227 casos da doença, o número caiu para 8.704 em fevereiro e para 237 em março, representando diminuição de 99,03% entre o primeiro e o terceiro mês.

Óbitos registrados no período também tiveram queda considerável. Em janeiro, foram 44 mortes contabilizadas, 46 em fevereiro e em março foram apenas quatro óbitos registrados, todos de pessoas com comorbidades, uma queda de 90,91% entre janeiro e março.

As taxas de internações da rede pública e privada também registraram redução nos primeiros meses deste ano, com uma redução de até 90,59% entre os meses. Somente em março, foi registrada pela primeira vez a marca histórica de ocupação de 7% de leitos.