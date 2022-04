Como sentir a presença Dele

Chegamos a análise do capítulo 40 de Êxodo

Bom dia! O capítulo 40 de Êxodo é um relato do nascimento de Israel como nação. Milagres e momentos difíceis marcaram seus passos, mas sempre com a presença de Deus. Um ano após a saída do Egito, o Santuário foi erguido e ungido por Moisés. As tábuas foram guardadas. Quanto mais nos moldamos às vontades de Deus, mas sentiremos a Sua presença. Ouça a linda mensagem de esperança com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (13).