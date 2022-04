De Kombi pelo Brasil, casal passa perrengues e vive momentos incríveis no Amapá

Casal está mostrando todos os 16 municípios

Por LEONARDO MELO

Assim como outros casais que decidiram viver por um período na estrada, numa febre cada vez mais comum no Youtube, o casal Sales e Crys está viajando pelo Brasil embarcado numa Kombi transformada em uma moto-home e batizada de Joaquina. A jornada pelo Brasil começou em dezembro de 2017, saindo do Rio de Janeiro, e já passou pelo Sul, Nordeste e agora no Norte. No Amapá, os donos do canal ‘Nóis pelo Mundo’ já visitaram várias cidades, passaram por situações difíceis e viveram momentos incríveis.

Itaubal, Oiapoque, Mazagão, Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio e Macapá tiveram destaque no canal com 192 mil inscritos e mais de 36,7 milhões de visualizações no Youtube. O objetivo é visitar os 16 municípios.

O casal posta uma espécie de diário de bordo, com um vídeo a cada dia mostrando o jeito simples e amistoso de quem mora no interior do Amapá, pontos bucólicos, histórias e curiosidades sobre um dos estados mais novos do Brasil.

Em Laranjal do Jari, o casal mostrou como vive o povo que mora no que seria o maior bairro de palafitas do Brasil. Mas a caminho de Laranjal, eles tiveram dificuldades na BR-156 por causa do lamaçal.