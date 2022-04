Definida nova idade e altura para entrar na PM e Bombeiro do Amapá

Alterações no Estatuto dos Militares já serão válidas para os próximos concursos das duas instituições.

Novos parâmetros de escolaridade, idade e estatura valerão para os dois concursos públicos da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá previstos para serem lançados ainda neste mês de abril.

Os novos critérios foram estabelecidos pela Lei Complementar 139, que foi sancionada no início do mês pelo governador, Waldez Góes (PDT), e altera o Estatuto dos Militares do Estado do Amapá.

Agora para entrar no Curso de Formação de Soldados da PM ou Bombeiro, o candidato aprovado precisa ser maior de idade e ter no máximo 30 anos, ensino médio completo, e ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,55 m (feminino) e 1,60 (masculino). Nos concursos anteriores era exigido nível superior.

VEJA LEI COMPLEMENTAR 0139 AQUI