Vamos ouvir a análise do capítulo 28 de Êxodo

Bom dia! Ainda no deserto, Arão e seus filhos foram escolhidos para o serviço sacerdotal por decisão de Deus, que repassou a eles todas as orientações necessárias para o trabalho. Sobre as lideranças religiosas recai grande responsabilidade que requer muita comunhão. Ele nos capacita para o trabalho. Ouça a análise do capítulo 28 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (1º).