Depois de colisão entre ônibus, cruzamento continua sem sinalização

Segundo moradores, fator facilita acidentes no local, que fica no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O cruzamento onde dois ônibus, um deles escolar, se chocaram na tarde de quarta-feira (6), no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, já foi palco de outros acidentes. Moradores da região cobram uma solução para o problema, que põe em risco a vida de muitas pessoas.

O acidente ocorreu no final da tarde. Segundo a Empresa do coletivo urbano, 16 pessoas ficaram feridas, número diferente do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), que atendeu a ocorrência e informou no local que foram mais de 20 vítimas. Já o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) apontou que 18 pessoas foram levadas a unidades de saúde.

Vinte e quatro horas depois do ocorrido, o Portal SN voltou ao local do acidente para ouvir moradores e comerciantes da área sobre a raiz do problema: a falta de sinalização, segundo eles.

O motorista do transporte escolar chegou a afirmar que pensou que a preferencial fosse dele, dedução que teve porque não viu o canto sinalizado.

Foi o que confirmou o padeiro Sávio Maciel, de 28 anos, que mora na Avenida Manga Rosa há 45 dias. Ele estava em casa no momento do acidente e disse que foi uma das pessoas que ajudou a socorrer as crianças. Sávio contou que nunca havia presenciado cenas fortes como as que viu no local.

“Olha que eu já vi muita coisa, mas o que eu vi ontem cortou meu coração. Pessoas chorando, gritando, crianças ensanguentadas… muito triste. Eu fiquei com o calçado de uma criança que eu ajudei e estou esperando pra ver se alguém aparece pra pegar”, relatou, com tristeza, o rapaz.

Durante a entrevista, Sávio informou à reportagem que não era a primeira vez que um acidente desse tipo, ocasionado pela péssima sinalização do cruzamento, havia acontecido.

O último ocorreu no dia 25 de fevereiro, pouco mais de 40 dias atrás, envolvendo dois carros. Ninguém morreu. Assista o vídeo.

José Pacheco da Silva, de 30 anos, trabalha em uma marcenaria, no canto da Avenida Manga Rosa com a Rua Bacabeira, onde o fato ocorreu. Ele e os colegas não estavam no local no momento do acidente, mas não deixou de culpar a falta de sinalização como fator principal para o acidente ter acontecido.

“Para os que não conhecem as ruas do bairro, passam direto e se batem. Se tivesse uma sinalização seria bem melhor até mesmo para preservar vidas e acidentes, como o de ontem, não voltar a acontecer”, sugeriu o morador.

A reportagem entrou em contato com a Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), para saber se o cruzamento está no cronograma para receber sinalização tanto vertical quanto horizontal, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Sobre o acidente, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) informou que a Coordenadoria de Apoio ao Estudante (Caed/Seed) acompanhou os alunos no hospital. Eles fizeram exames e passaram pelo médico. Todos estão bem, segundo a Seed.