Em barco de Santarém, policiais encontram drogas em malas e banheiro

Flagrante ocorreu na madrugada desta sexta-feira (15) no Porto do Grego

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma passageira de uma embarcação procedente da cidade de Santarém (PA) foi presa, na madrugada desta sexta-feira (15), quando desembarcava no Porto do Grego, área portuária de Santana, a 17 km de Macapá. Ela carregava uma mala que continha 3 pacotes de skunk, maconha modificada em laboratório.

O flagrante ocorreu por volta das 3h, durante a Operação Força Verde, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá. Aos policiais, Gelcilene Silva Souza, de 24 anos, contou que estava vindo de Santarém e que ganharia a quantia de R$ 3 mil para entregar o carregamento a uma pessoa que estaria esperando no porto. Contudo, ela não revelou nomes.

De acordo com a polícia, assim que avistou a fiscalização, Gelcilene demonstrou comportamento estranho, ficando inquieta e bastante nervosa.

Já durante a abordagem, ela disse não saber o que tinha dentro da mala, mas depois decidiu contribuir com os militares afirmando que os três pacotes vermelho e preto eram de skunk.

A passageira recebeu voz de prisão e foi levada para a 1º Delegacia de Santana. A polícia prosseguiu na fiscalização e apreendeu mais drogas, desta vez 5 porções de cocaína escondidas no banheiro da embarcação. Ninguém foi preso.

No total, foram apreendidos quase 5 kg de drogas.