Em festa de aniversário, anfitrião mata convidado a facadas

Pai da aniversariante foi preso. Crime ocorreu no Bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O anfitrião de uma festa de aniversário iniciada na noite do Sábado de Aleluia foi preso na manhã deste Domingo de Páscoa, acusado de ser o principal autor da morte de um dos convidados.

Levi Trindade da Silva, de 37 anos, foi preso por agentes da Polícia Civil em casa, no Bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Estava dormindo quando os policiais chegaram. Ele é pai da aniversariante, a qual a família preparou uma festa e convidou amigos e a vizinhança.

Segundo a polícia, Levi é o autor das facadas que levaram à morte Darley de Oliveira Pantoja, de 24 anos. O crime ocorreu por volta de 4h40 desta madrugada.

De acordo com o delegado Jurandir Bentes, plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, a vítima, o principal acusado e outros agressores estavam no aniversário, na casa de Levi, quando tudo aconteceu.

Segundo o que foi apurado por Bentes, após muito consumo de bebida alcoólica, começou uma discussão da vítima como outros convidados e com o pai da aniversariante.

O delegado contou que, segundo testemunhas, o motivo do desentendimento é que a vítima estaria se vangloriando por pertencer a uma facção criminosa. Isto teria chateado outros convidados da festa. Em seguida, os ânimos se exaltaram e a discussão progrediu para uma briga.

Em desvantagem por estar sozinho, Darley correu para a frente da casa, onde foi cercado, agredido com socos e chutes, e, em seguida, esfaqueado.

“A primeira facada foi nas costas, à traição, a vítima não teve chance de se defender. Mesmo assim, a vítima conseguiu correr por alguns metros, dobrou a esquina em direção a casa dela, mas os agressores foram atrás”, resumiu o delegado.

Ele também ressaltou que, além de Levi, outros agressores também podem ser presos pelo homicídio.

“O Levi desferiu as facadas, inclusive ele confessou em depoimento, mas a vítima foi agredida por várias outras pessoas, que ainda estamos trabalhando na identificação”, afirmou Bentes.

Segundo a Polícia, Darley respondia por crime de roubo, ocorrido em Macapá.