Em operação que recolheu 20 menores, menina de 8 anos é encontrada em ‘praça do crime’

Delegado informou que menina foi deixada por irmã de 13 anos para brincar no local

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante uma operação de saturação, a Polícia Civil de Oiapoque recolheu 20 crianças e adolescentes para a delegacia. Elas estavam em locais perigosos. Uma delas, de apenas oito anos, foi encontrada numa praça dominada por criminosos.

De acordo com delegado Charles Corrêa, titular da DP, existe uma portaria do judiciário e do conselho tutelar que proíbem a permanência de menores desacompanhados dos pais ou do responsável legal nas ruas e praças públicas após às 22h.

Entretanto, ao chegar na Praça Elcido Crescêncio Rodrigues, no Centro da cidade, o cenário encontrado pelos agentes foi preocupante. Segundo a polícia, o local é extremamente perigoso e estava cheio de menores desacompanhados.

“É notória a quantidade de venda de drogas nessa praça. Então a gente tem que proteger e tirar esses menores desacompanhados dessa área perigosa. Também é uma área de recrutamento para facções criminosas. Acabamos interpelando vários menores”, disse Corrêa.

Os menores foram levados para a delegacia. Lá a criança ou adolescente é entregue para o responsável que é responsabilizado de acordo com situação. Também é feito um trabalho social de conscientização sobre drogas e furtos na região.

Menina de 8 anos

Um caso indignou ainda mais o delegado Charles Corrêa. Uma menina de 8 anos foi encontrada brincando sozinha pouco depois das 23h da noite na mesma praça que serve como reduto de tráfico de drogas e recrutamento para facções.

Segundo o delegado, a menina chegou na companhia da irmã de 13 anos, que teria deixado a menina lá para brincar. Não havia pais ou responsáveis.

“Uma coisa absurda. Você vê na imagem uma princesa, tadinha. Aquela praça é frequentada por todo tipo de gente, pessoas do bem e pessoas do mal, vendo uma criança dessa de 8 anos de idade dos pais que confiaram a irmã de 13 anos que nem tem discernimento necessário para zelar por uma criança de 8 anos. A gente pegou a menina e levou pra delegacia. Eu iria na casa da mãe pra dá voz de prisão, só que ela se apresentou espontaneamente na delegacia. Então a gente vai instaurar inquérito policial. Ela vai ser indiciada pelo crime de abandono de incapaz”, concluiu.