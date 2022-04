Em Pedra, Feira do Agro ofertará 6 espécies de peixes

SEMANA SANTA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Feira será realizada a partir da próxima quarta-feira (13) na Praça da Juventude

A partir da próxima quarta-feira (13), moradores de Pedra Branca do Amapari poderão manter a tradição da Semana Santa e garantir pescado com preços em conta na Feira de Produtos do Agro. O projeto mantido pela prefeitura ofertará 5 toneladas de peixe.

Serão 6 espécies de peixes produzidas em cativeiro: tambaqui, tilápia grande, pirapitinga, piau cabeça gorda e pirarucu.

Será a 4ª edição da feira, que estará funcionando das 8h até às 20h, na Rua Francisco Braz, em frente à Praça da Juventude.

A feira terá a participação de 4 piscicultores, 30 agricultores e 12 artesãos da região.

A feira é realizada uma vez ao mês pela prefeitura em parceria com os agricultores da região para estimular o consumo e a agricultura familiar da região, além de criadores de peixe em cativeiro e artesãos locais.