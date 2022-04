Em Santana, 9 são presos por execuções

Operação ocorreu nesta manhã de sexta-feira, no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Investigados por homicídios praticados por uma organização criminosa foram presos na manhã desta sexta-feira (1º), no município de Santana, a 17 km de Macapá. A ação policial é a segunda fase da Operação Vaga-Lume II.

A investigação é da 1ª DP de Santana, que foi às ruas para cumprir 18 mandados judiciais, 12 de prisão e 6 de busca e apreensão.

Dos 12 mandados de prisão preventiva, 6 foram cumpridos no Iapen, 3 no município de Santana. Outros 3 permanecem foragidos.

De acordo com o delegado Felipe Vieira, os investigados estão diretamente ligados à guerra entre facções que ocorreu em Santana no mês de setembro de 2021.

Foi possível identificar o líder do grupo criminoso que, de dentro do Iapen, coordenou as ações criminosas em Santana. Segundo as investigações, ele coordenou 2 investigados por guardar armas de fogo e coletes balísticos utilizados nos crimes, 2 motoristas responsáveis por transportar as armas de fogo e faccionados para a prática dos crimes, além de outros 7 faccionados responsáveis por executar os crimes.

Segundo a polícia, pelo menos 4 crimes homicídios de faccionados rivais estão ligados aos investigados.